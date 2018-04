Il deputato della Lega, Eugenio Zoffili parla di emergenza furti nel Comasco.

Emergenza furti

Il deputato della Lega Eugenio Zoffili primo firmatario dell’interrogazione presentata con i colleghi Nicola Molteni, Alessandra Locatelli e Claudio Borghi ha spiegato: “A Como e Provincia l’aumento della criminalità è sotto gli occhi di tutti e non risparmia nessuno. Nei soli ultimi 15 giorni un ladro incappucciato si è introdotto all’interno di una villetta in Via Cadea, nel pieno centro storico di Lambrugo e lo stesso era avvenuto ad Urago di Tavernerio, dove un malvivente aveva reagito alla scoperta della sua effrazione prendendo a calci il proprietario”.

“Governo incrementi presidi Polizia”

“Nonostante il grande impegno delle Forze dell’ordine, l’offensiva contro i patrimoni non accenna ad attenuarsi, anzi. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione per chiedere al governo di intervenire per garantire la sicurezza della proprietà privata a Lambrugo, ad Urago di Tavernerio e in generale nella provincia di Como. Non capiamo, vista la crescente emergenza di sicurezza, cosa aspetti il governo ad incrementare i presidi delle forze dell’ordine nella Provincia comasca”.

