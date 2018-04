Il deputato della Lega, Eugenio Zoffili torna a parlare di emergenza furti nel Comasco. Oggi ha depositato una nuova interrogazione al Ministro firmata anche da Nicola Molteni, Alessandra Locatelli e Claudio Borghi.

“Escalation di criminalità nell’Erbese”

Zoffili spiega: “Così non si può più andare avanti! I cittadini sono esasperati per questa continua escalation di criminalità che sta interessando l’Erbese ormai da troppo tempo. Questa mattina, prima di partire per Roma siamo passati per un saluto al Teatro Sociale di Como alla Festa della Polizia. Un gesto dovuto per ringraziare i nostri bravi agenti costretti, purtroppo, a lavorare sempre in sottonumero a causa del completo abbandono dei Governi di sinistra”.

Presentata una nuova interrogazione

“Oggi abbiamo depositato l’ennesima interrogazione al Ministro dell’interno sui furti di Pasqua a Lurago d’Erba e Inverigo. Vogliamo una risposta chiara dal Governo per arginare la pressione crescente della criminalità e per garantire la sicurezza della proprietà privata in tutto l’Erbese ed in particolare a Lurago ed Inverigo. I cittadini hanno tutto il diritto di vivere in tranquillità e non nel terrore, ma questo è possibile solamente con un incremento dei presidi delle forze dell’ordine nella Provincia comasca”.

Zoffili ha anche pubblicato un video che riprende i criminali in azione a Lurago d’Erba