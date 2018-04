Street food, grandissimo successo per la manifestazione targata “4 ever in fest” alla Casarga di Tavernerio.

Street food, ottima riuscita per la kermesse “Festa di Tavernerio”, organizzata dal gruppo “4 ever in fest” con la collaborazione di “Italia on the road- cibo da strada”. Più di 5mila persone hanno affollato il parco della Casarga, polmone verde nel cuore di Solzago, per gustare le specialità offerte dai trucks e le ottime birre artigianali. Grandissimo successo anche per le serate all’insegna della musica, che hanno animato e riempito la Casarga per tutto il fine settimana.

Soddisfazione è stata espressa dai numerosi volontari di “4ever in fest” per l’ottima riuscita della manifestazione. Una tre giorni di grande festa e divertimento, riuscita grazie all’impegno e al sacrificio dei tanti giovani del gruppo presieduto da Massimo Auguadro. “Siamo contenti: la Casarga è rinata dopo tanto tempo – così gli organizzatori – La preparazione è stata faticosa e ci è costata tempo e sacrifici, ma direi che questi risultati li ripagano appieno. Per essere un gruppo nato da pochi mesi, lo scorso settembre, siamo soddisfatti dell’ottimo riscontro del paese e dei nostri cittadini. Ringraziamo tutti per la partecipazione, oltre a ringraziare il nostro gruppo di lavoro con le nostre mogli, viaaudio e il Comune”.