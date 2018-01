Dopo la non qualificazione ai mondiali di Russia sembrava essere arrivata l’ora di nuovo vento per l’Italia del calcio. A pagare, in primis, il ct Giancarlo Ventura e il presidente della Figc, Carlo Tavecchio. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni che vengono riportate anche dall’Ansa, sembrerebbe profilarsi un’altra “poltrona” importante per Tavecchio.

Tavecchio torna in auge

Ieri la Lega di A per poco non ha eletto Tavecchio come suo presidente. Venerdì Urbano Cairo (presidente del Torino) proverà nuovamente a puntare su di lui alla presidenza. Il piano è quello di fare un accordo con Lotito (presidente della Lazio), piazzando l’avvocato spagnolo Javier Tebas, ora presidente della Liga, come amministratore delegato.

La situazione

L’Ansa parla di un asse trasversale pronto a sostenere il 74enne, originario di Ponte Lambro, alla guida dell’associazione dei venti club di cui è commissario. E’ una settimana cruciale quella che porterà al voto di lunedì 29 gennaio e che sceglierà il futuro del calcio italiano. Futuro che potrebbe ancora una volta fare rima col suo passato.

