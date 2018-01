Oggi a Tavernerio ha fatto il suo ingresso alla parrocchia di Tavernerio e Solzago don Giorgio Cristiani.

Il benvenuto al nuovo parroco

Ad accoglierlo più di 500 persone, con lo anche il vescovo di Como, Oscar Cantoni. Presenti anche il sindaco Mirko Paulon e il Consiglio comunale. E’ inoltre andata in scena la cerimonia ufficiale con consegna delle chiavi e presa di possesso della parrocchia.

“Busserò alle vostre porte”

Queste le prime parole del nuovo parroco: “Grazie per l’accoglienza da parte di tutti voi in questa realtà e per tutta questa festa. Vi dico grazie e permesso perché voglio bussare alle porte della vostra parrocchia, a voi e alla vostra amicizia. Spero di iniziare un bel percorso insieme a voi”.

