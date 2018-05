La Fiat 500 è un mito che ha affascinato e continua ad affascinare e proprio per questo è diventata la protagonista della tesi di laurea triennale dell’erbese Gabriele Meroni.

Premiato per una una tesi di laurea sulla Fiat 500

Il giovane 22enne, che si è laureato lo scorso ottobre in Economia aziendale e Management presso l’università Bocconi di Milano, è stato premiato venerdì 4 maggio, dai vertici della concessionaria Serratore di Erba, dove la “Topolino” è di casa. Una sorpresa organizzata per lo studente da un amico e realizzata grazie alla disponibilità di Serratore e dei suoi collaboratori. Gabriele non poteva arrivare all’appuntamento se non a bordo di una Fiat “500”. Un’automobile a cui ormai è legato a doppio filo.

Tutti i dettagli su il Giornale di Erba da sabato 5 maggio in edicola

