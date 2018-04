In occasione della festa della Liberazione si terrà a Erba, in piazza mercato, l’evento “Memoria precaria”, organizzato dall’Associazione Tricheco e Associazione Erbattiva, che si comporrà di intereventi culturali e musica dal vivo.

Festa della Liberazione a Erba

Da più di 10 anni la Festa della Liberazione viene commemorata a Erba in Piazza Mercato con l’evento “Memoria Precaria”. Con l’organizzazione di questo evento le associazioni intendono mantenere vivo il ricordo trasmettendo i valori e l’importanza di questa ricorrenza alle nuove generazioni, cercando di coinvolgerle con spunti di riflessione per rapportare all’oggi importanti temi celebrati in questa festività nazionale, spesso dimenticata e poco partecipata dalla cittadinanza.

Niente sponsor

Non sono previste sponsorizzazioni di alcun tipo, partecipazioni di gruppi e partiti politici, allo scopo di proclamare l’universalità dei valori celebrati durante la manifestazione. Il finanziamento della manifestazione avviene tramite fondi propri raccolti dalle associazioni durante anni di attività sul territorio, la manifestazione è attiva a Erba dal 2004.

