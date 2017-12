Torna l’appuntamento con il Trail dei Corni 2018: al via le iscrizioni.

Trail dei Corni 2018: appuntamento al 23 giugno

Fissata la data sul calendario per il prossimo Trail dei Corni. L’appuntamento è fissato per il 23 giugno 2018 quando gli sportivi potranno radunarsi a Canzo per una corsa di 26 kilometri tra le bellezze del panorama comasco con un dislivello di 1900 metri.

Dalla partenza a Valbrona, dal centro sportivo di via Milano, tra le tappe fondamentali la Conca di Crezzo, la salita al Monte Megna, la discesa fino alla frazione di Visino e poi la risalita alla Coletta. Ovviamente tappa imperdibile la salita fino ai 1301 metri della Forcella dei Corni di Canzo ed infine la discesa diretta per tornare a Valbrona, di nuovo al centro sportivo.

Il momento delle iscrizioni

Dallo scorso 18 dicembre sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Trail datato 23 giugno prossimo. Per chi si iscriverà entro il 14 gennaio, in via promozionale sarà compreso un pacchetto foto personalizzate del giorno della gara.

Per tutte le info www.traildeicorni.it