La Televisione slovena all’asilo Gianetti la scorsa setttimana. Hanno portato giochi e regali per tutti i bambini.

Tv slovena all’asilo Gianetti

La giornalista Ziva Ivacic e il suo cameraman Dani Arcon, di Svet, la televisione di Lubiana, hanno percorso oltre 400 chilometri. Lo scorso martedì 16 gennaio sono giunti in città per le 11. L’intento era quello di realizzare un servizio da mandare in onda sul loro telegiornale per raccontare la storia dei palloncini dell’asilo Gianetti arrivati proprio fino a Lubiana.

Ai bambini hanno raccontato che una giovane donna di Lubiana, Nina, grazie anche al suo cane Lola, ha trovato a dicembre cinque o sei palloncini rossi intrecciati. Attaccate c’erano altrettante letterine indirizzate a Babbo Natale.

I palloncini lanciati dal giardino

Si trattava dei palloncini lanciati dai bambini dell’asilo Gianetti lo scorso 14 dicembre. Avevano percorso addirittura 400 chilometri prima di atterrare su un campo poco fuori Lubiana. La donna è rimasta molto colpita da questo ritrovamento e non solo ha contattato la televisione per raccontare questa bella storia di Natale, ma ha anche voluto comprare tanti regali per questi bambini italiani. Così ecco bambole, zainetti, astucci, libri, pistole, didò e giochi di manipolazione. Il tutto comprato proprio dalla giovane donna di Lubiana e recapitati dalla televisione.

Interviste ai bambini

I bambini sono stati anche intervistati: la giornalista ha chiesto cosa avessero ricevuto per Natale, quali le attività preferite in asilo, il nome dei loro amici. Molte le riprese effettuate tra il salone e il giardino. Ma anche in giro per la città tra i monumenti più importanti e caratteristici di Erba.

