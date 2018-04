Una bellissima biscia dal collare si gode il primo caldo

E’ stata immortalata in un video dal fotografo marianese Disma Ballabio. Ballabio, sempre alla ricerca di nuovi soggetti per i suoi scatti, l’ha incontrata a Ossuccio. Il serpente “passeggiava” tra le pietre di un muretto a secco, in prossimità della celebre chiesetta a bordo lago.

Per gli appassionati di serpenti

La biscia dal collare o natrice dal collare (Natrix natrix Linnaeus, 1758) è un serpente europeo non velenoso della famiglia Natricidae.

E’ tipicamente verde scuro o marrone con un collare giallo caratteristico dietro alla testa a cui deve il nome. Il colore potrebbe andare inoltre dal grigio al nero. La parte inferiore è più chiara. In Gran Bretagna la biscia dal collare è il rettile più grande e raggiunge una lunghezza totale di 120 centimetri; in Veneto nella regione del delta del Po raggiunge anche i due metri e può pesare fino ai 4 chili. E’ un serpente non velenoso, completamente innocuo.