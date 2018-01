Si è svolta presso il Centro Polifunzionale di via Garibaldi “Una notte da leoni 2018”. Protagonisti i bambini delle cinque classi della scuola primaria. L’evento è stato organizzato dal Gruppo Sportivo dell’Istituto San Vincenzo, in collaborazione con Erba Fitness e l’Istituto San Vincenzo.

Una notte da leoni, ecco il week-end degli alunni

Dalle 16 di sabato 20 e alle 12 di domenica 21 gennaio, 30 alunni sono stati lontani da mamma e papà, senza cellulari, videogiochi e dispositivi elettronici. Tutte le attività sono state studiate per consentire loro di mettersi alla prova a trascorrere una notte fuori e superare eventuali paure.

Esperienza formativa tra sport e divertimento

“Una notte da leoni 2018” è trascorsa in un’insolita cornice, la palestra, sotto la guida degli istruttori Antonio Romano e Valentina Cassani. «Un’occasione per aiutare i ragazzi a prendersi piccole responsabilità in un ambiente estraneo ma accogliente», sostiene Sara Pozzoli, Presidente del Gruppo Sportivo ISV.

E visto il grande successo, gli organizzatori riproporranno l’evento nei prossimi mesi. Gli interessati possono già contattare la segreteria dell’Istituto allo 031.645742 o scrivere a grupposportivo@scuolasanvincenzo.it.