Vinitaly, nel sempre affollato Padiglione della Lombardia anche i vini lariani.

Vinitaly, il consorzio Igt Terre Lariane nella vetrina mondiale

Domenica scorsa l’inaugurazione del salone internazionale dedicato a vino, distillati e olio. Presente, all’interno del grande Padiglione dedicato alle eccellenze lombarde, anche il consorzio Igt Terre Lariane. In primo piano i vini prodotti nella fascia di territorio che va dall’Alto Lago di Como alle terrazze brianzole di Montevecchia. Un consorzio, quello dell’Igt Terre lariane, che tocca anche la zona dell’Olgiatese.

Eventi in serie

Oggi è intervenuto Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, presente a Vinitaly per la terza giornata della manifestazione a Verona. Intervenuto all’incontro “Sinfonia di Valtellina”, organizzato dal Distretto Agroalimentare della Valtellina all’interno della Sala Polivalente del Padiglione Lombardia, l’assessore ha sottolineato come “il vino è, oggi più che mai, ambasciatore di un’identità territoriale fatta di sapori, di storia, di

tradizioni enogastronomiche e di biodiversità, ma soprattutto di distintività del prodotto. L’impegno dei prossimi anni è quindi quello di accompagnare i nostri produttori in modo tale che con queste caratteristiche vincano le sfide internazionali”. Nel Padiglione Lombardia a Vinitaly sono riuniti i Consorzi di tutela dei vini lombardi e oltre 200 produttori, per un totale

di oltre 2.000 vini in degustazione.

