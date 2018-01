Andrea Vitali ad Albavilla venerdì 2 febbraio, in Villa Giamminola. L’Amministrazione Comunale, il Gruppo culturale intercomunale “Ul Pan de Mej” e l’Associazione Genitori invita tutti alla speciale apericena il cui ricavato andrà a sostegno delle attività della biblioteca.

Vitali ad Albavilla, ecco il programma

L’incontro con Vitali ad Albavilla prenderà il via alle 19.30 con un apericena con l’autore. A seguire, alle 20:45, Andrea Vitali presenta il suo ultimo romanzo “Bello, elegante e con la fede al dito”.

L’autore coinvolgerà in una storia solo in apparenza tranquilla di metà anni Sessanta. Stavolta Vitali vuole mettere in allerta: anche gli amori più avvincenti possono d’un tratto mostrare il loro lato oscuro. Il contributo di partecipazione è di 5 euro.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU