Quattro feriti e strada bloccata dopo l’incidente che si è verificato poco dopo le 17 a Cesana Brianza.

Frontale tra due auto

Lungo la via don Giovanni Minzoni, all’altezza del civico 38, c’è stato un violento impatto tra le due vetture. A bordo del Suv Kia viaggiava un ragazzo di Suello di 28 anni mentre dentro la Opel Station Wagon c’erano tre persone, un uomo di 67 anni e due donne rispettivamente di 63 e 66 anni. Una delle automobili si è ribaltata: ferite serie per tutti e quattro i coinvolti ma per fortuna nessuno sembrerebbe in pericolo di vita.

Sul posto tre ambulanze

Ancora incerta la dinamica dell’incidente che ha portato al ribaltamento: da una prima ricostruzione sembra che la Kia guidata dal 28enne di Suello stesse uscendo da Cesana in direzione Pusiano mentre la Opel stava entrando in centro paese. Per cause ancora da accertare le due macchine sono venute a contatto. Tremendo l’impatto tanto che sul posto sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco di Lecco insieme a quattro ambulanza.4

Disagi alla circolazione

A seguito dell’incidente si registrano forti disagi alla circolazione veicolare. La strada è stata chiusa per permettere ai soccorritori di spostare le vetture dal luogo dell’incidente.

Per saperne di più