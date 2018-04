Street food a Tavernerio con l’associazione “4 Ever in Fest”.

Street food, inizia oggi la manifestazione alla Casarga

Al via da oggi, venerdì 20 aprile, il week-end di street food, buona birra e tante iniziative organizzato da “4ever in fest” alla Casarga di Tavernerio. Un fine settimana in cui il polmone verde di Solzago prenderà vita grazie alla manifestazione ideata con “Italia on the road – cibo da strada” e con il patrocinio del Comune. Gli orari saranno: venerdì dalle 18 alle 24, e sabato 21 e domenica 22 dalle 11 all’1 di notte.

Street food alla Casarga, tante iniziative per il week-end

Si potrà usufruire dell’area parcheggio al campo Borella e godere del cibo da strada dei trucks. Sarà predisposta un’area bimbi con gonfiabili, cooking show e intrattenimento; per gli amici a quattro zampe, workshop di agility dog e per tutte e tre le serate ci sarà musica dal vivo. Questa sera, venerdì, si esibirà la «Sbandau – Caparezza & Articolo 31 cover band»; domani, sabato, tributo a Vasco Rossi con i «Cardio Vascolari – Vasco Rossi cover band»; e per chiudere domenica 22 il gran concerto omaggio a Lucio Battisti.

I volontari di “4 ever in fest” hanno lavorato duramente nei giorni scorsi per allestire l’area adibita alla manifestazione, pulendo, tagliando l’erba e preparando la Casarga ad accogliere il fine settimana della “Festa di Tavernerio”.