E’ venuto a mancare all’età di 76 anni il professor Giovanni Marino, storico docente di matematica e fisica che per molto tempo ha lavorato in diversi istituti superiori di Erba.

Addio allo storico prof

Dalla scuola magistrale “Carlo Porta”, fino al liceo scientifico “Galileo Galilei”, all’istituto “Manzoni”, oltre ad altre esperienze in diversi istituti comaschi.. Generazioni di studenti hanno incontrato lungo il loro percorso il professor Marino, un insegnante che tutti i suoi alunni non hanno mai dimenticato. Il docente, in pensione ormai da quasi 15 anni, viveva dagli anni Ottanta a Canzo.

I dettagli su il Giornale di Erba in edicola da ieri, sabato 6 gennaio