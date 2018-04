Ha combattuto fino all’ultimo per tenersi legata alla vita che tanto amava, ma alla fine si è dovuta arrendere e il brutto male con cui stava lottando è riuscito a vincere. Lambrugo saluta Antonella.

Addio Antonella mamma morta a 52 anni

Antonietta Bamunto, Antonella per tutti, 52 anni, è volata via in un triste giorno di primavera, nella serata di martedì 10 aprile, accompagnata da una fitta pioggia, come se anche il cielo volesse piangere un destino ancora troppo duro da accettare. Antonella era molto conosciuta in paese anche grazie al lavoro del marito, Giuseppe De Capitani, sacrestano della chiesa di San Carlo Borromeo. Oltre al marito, la donna lascia anche due figli, Alessia di 28 anni e Gianluca 22 anni.

Tutti i dettagli su il Giornale di Erba da oggi, sabato 14 aprile, in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui