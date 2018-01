Albese ragazzina scompare da casa, trovata ferita nel bosco.

E’ successo oggi, lunedì 22 gennaio. Una giovane residente in paese si sarebbe improvvisamente allontanata di casa. Allarmati dall’assenza della figlia, i genitori avrebbero allertato i Carabinieri, che fortunatamente la hanno rintracciata poco dopo nei boschi di Albese grazie al Gps del cellulare della ragazza. La giovane si era nel frattempo ferita alla testa: sono così giunti in via Ai Monti i soccorsi della Cri di Montorfano, che poco dopo hanno trasportato la giovane all’ospedale di in codice verde: nessuna grave conseguenza per lei.

