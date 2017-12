Ad Albese presepe artistico per i ragazzi della primaria.

Albese presepe artistico alla primaria “Maestro Luigi Frigerio”

Come da tradizione, i “grandi” di quinta A e B della primaria “Maestro Luigi Frigerio” hanno realizzato il presepe. Una rappresentazione che ogni anno è eseguita dai ragazzi utilizzando tecniche differenti. Per questa edizione gli alunni hanno preso parte a un laboratorio artistico guidato dall’insegnante Paola De Montis e hanno creato un trittico con formelle in terracotta dipinte a mano. Partendo dall’argilla grezza, hanno inizialmente modellato le formelle, poi le hanno cotte in forno e in seguito le hanno dipinte a mano con colori acrilici.

Un laboratorio didattico all’insegna dell’arte

Come ogni anno, il presepe fa parte di un laboratorio artistico che si inserisce in un progetto che mira all’inclusione e alla valorizzazione delle diverse abilità dei ragazzi: un’iniziativa portata avanti con successo grazie alla collaborazione delle insegnanti, tra cui la maestra di quinta Ilaria Cavadini.