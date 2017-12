Per la seconda volta in pochi giorni i soccorritori sono impegnati nelle ricerche di un uomo disperso sul Cornizzolo sopra Civate . La Vigilia di Natale uomini del soccorso alpino, pompieri e sanitari hanno ritrovato un 20enne che si era ferito e perso nella notte dell’Antivigilia, dopo la tradizionale fiaccolata. Da ieri sera invece sono in corso le ricerche di un pensionato.

Uomo disperso sul Cornizzolo

L’allarme è scattato ieri sera poco dopo le 20. I familiari di un uomo di circa 70 anni hanno allertato i soccorritori, preoccupati perchè il loro caro non aveva fatto rientro a casa. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto e intorno alle 21 l’elicottero dell’Ospedale Sant’Anna di Como ha sorvolato a lungo i pendii del Cornizzolo. La montagna è stata anche illuminata dalle fotoelettriche per facilitare le ricerche che però questa notte non hanno dato esito positivo.

Nuove ricerche

Questa mattina gli uomini della Diciannovesima Delegazione Lariana del Soccorso Alpino hanno ripreso a battere a tappeto il monte civatese.