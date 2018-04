Travolta da un furgone in piazza

Ottantenne investita nella frazione di Tavernerio

Un’anziana è stata investita da un furgone nella piazza centrale di Ponzate. Il fatto è accaduto poco dopo le nove di questa mattina. La donna, 84 anni, è stata travolta dal mezzo che stava effettuando una manovra in piazza Garibaldi. Il conducente, inserita la retro marcia, non si è accorto dell’anziana e purtroppo l’ha colpita in pieno.

Condizioni gravissime per la vittima

Il furgone è letteralmente “passato sopra” alla donna, che risiede nella frazione taverneriese. Per lei sul posto sono scattati subito i soccorsi. I mezzi della Croce rossa di San Fermo della Battaglia l’hanno poi trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna.

Dinamica da accertare

Sul luogo dell’incidente si sono portati gli uomini del comando comasco dei Carabinieri. Il furgone è stato posto sotto sequestro per poter capire a fondo la dinamica di quanto accaduto.

