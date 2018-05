Incidente in pieno centro a Erba: anziano si schianta contro le auto in sosta.

Tamponamento

Il tamponamento è avvenuto oggi, giovedì 10 maggio, in corso XXV Aprile, proprio nei pressi della galleria. Un uomo di 73 anni, alla guida di una vecchia Citroen rossa, ha perso improvvisamente il controllo dell’auto e si è andata a schiantare contro le auto in sosta. Tremendo il botto che si è sentito in tutto il centro.

Due persone ferite lievemente

Lievi ferite per i due occupanti del veicolo: l’uomo al volante (73 anni) e la donna al suo fianco (76 anni) non avrebbero subito gravi conseguenze dopo l’impatto. Sul posto, in corso XXV Aprile, sono intervenuti i pompieri di Erba insieme a un’ambulanza della Sos di Canzo. L’auto è stata poi portata via dal carro-attrezzi.

Anziani in ospedale

Fortunatamente, nessuno si trovava all’interno delle auto tamponate. I due anziani a bordo della Citroen sono invece stati portati in ospedale a Erba per accertamenti.