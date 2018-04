Motocicletta contro ostacolo paura per due centuari.

Motocicletta contro ostacolo: due feriti

Pauroso schianto questa mattina a Inverigo, in via IV Novembre. Coinvolta un motocicletta con in sella due persone. Nello schianto sono stati coinvolti il centauro alla guida, un uomo, e il passeggero, una donna. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri di Lurago, giunti sul posto con una pattuglia. Pare che la motocicletta stesse sorpassando un’automobile al momento dello schianto. Tra i due mezzi non c’è stato contatto, mentre è probabile che il centauro abbia perso il controllo del mezzo

I soccorsi

Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano, L’elisoccorso e un’automedica. A riportare le ferite più gravi è stato l’uomo alla guida della motocicletta. Sembrerebbero meno gravi quelle della donna che viaggiava con lui. Entrambi erano comunque coscienti.

Il video dei soccorsi

