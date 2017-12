Frontale tra due auto nel tardo pomeriggio a Erba.

Incidente in via Mazzini

L’incidente si è verificato in via Mazzini intorno alle 18.20. Secondo una prima ricostruzione, una Lancia “Y” nera ha svoltato in via Mazzini in senso vietato ed è andata a sbattere contro una Opel “Corsa” grigia che proveniva dalla parte opposta nel corretto senso di marcia.

Impatto frontale

Le due utilitarie sono venute a contatto frontalmente nei pressi del passaggio a livello di corso XXV Aprile: la Lancia “Y” probabilmente non ha notato il cartello di divieto d’accesso ed è andata a sbattere contro la Opel “Corsa” che stava procedendo verso il passaggio a livello. Fortunatamente l’incidente non ha causato nessun ferito.