Auto ribaltata dopo lo scontro in centro paese a Cesana

Auto ribaltata in via don Minzoni a Cesana, tre ambulanze sul posto e Vigili del fuoco.

Auto ribaltata in centro paese

La Polizia stradale e i Vigili del fuoco di Lecco, più tre ambulanze e un’automedica, in questo momento, a Cesana Brianza in seguito a un terribile incidente verificatosi in via don Minzoni, una stretta strada in centro paese.

Ferito un 67enne

Un’auto s’è ribaltata (forse un Suv o un crossover) e i soccorritori stanno cercando di liberare un ferito di 67 anni. L’altra auto coinvolta è una station wagon Opel.

Anche un’automedica sul posto

A supportare le tre ambulanze, anche un’automedica da Lecco. La circolazione nel cuore del Comune è naturalmente paralizzata, al momento.