Auto si ribalta: paura per un bimbo di 5 anni a Erba.

Pauroso incidente

Il pauroso incidente si è verificato oggi, mercoledì 2 maggio, in via Cavour a Erba, proprio di fronte all’ingresso del liceo “Carlo Porta”. Una donna di 47 anni alla guida di Fiat “Panda” blu ha perso improvvisamente il controllo dell’auto e si è ribaltata contro il marciapiede. A bordo del veicolo c’era anche un bambino di 5 anni.

Sul posto ambulanze e pompieri

Lungo la strada dove si è verificato l’incidente, tra Erba Alta e Crevenna, si sono subito precipitati i pompieri che hanno aiutato i soccorritori a estrarre le due persone dall’interno della “Panda”. Insieme all’auto medica e un’ambulanza del Lariosoccorso c’era anche una pattuglia della Polizia Stradale. Fortunatamente la donna e il bambino non sembrerebbero in gravi condizioni, nonostante l’incredibile ribaltamento. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale a Erba per accertamenti.

Cause da chiarire

Ancora incerte le cause che hanno portato al ribaltamento. Forse l’asfalto reso viscido dalla pioggia delle ultime ore potrebbe aver fatto sbandare la conducente.