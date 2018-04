Automobilista finisce contro il muro: violento impatto questa sera ad Inverigo.

L’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 20.45 in via Ripamonti, tra le frazioni di Romanò Brianza e Villa Romanò a Inverigo. Un uomo di 44 anni, alla guida di una Toyota “Yaris” verde, ha perso improvvisamente il controllo della sua vettura ed è andato a sbattere violentemente contro il muro. All’interno dell’auto è scoppiato l’airbag e subito è scattato l’allarme: sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Erba insieme a un’ambulanza della Sos di Lurago d’Erba e a un’automedica.

Colpo alla testa

L’uomo, imprigionato all’interno dell’abitacolo, ha battuto la testa. Medicato sul posto, è stato trasportato in ospedale a Cantù per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Ancora incerta la dinamica del sinistro: forse, a causare la manovra errata, è stato l’asfalto, molto viscido a causa della pioggia. In via Ripamonti è arrivata una pattuglia dei Carabinieri di Lurago d’Erba che ha eseguito tutti i rilievi necessari a ricostruire la causa dell’incidente.