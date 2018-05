Autovelox di via Montorfano, ad Albese con Cassano, imbrattato dai vandali.

Autovelox via Montorfano imbrattato da vandali

Nei giorni scorsi, l’autovelox posizionato lungo via Montorfano, ad Albese con Cassano, a dissuasore di velocità è stato imbrattato da scritte. Non si conoscono gli autori del gesto, ma si tratta con tutta probabilità di un atto vandalico fine a se stesso.

Autovelox via Montorfano, le parole dal Comune

Il Comune di Albese ha provveduto a informare la cittadinanza tramite la sua pagina Facebook, avvisando che “le colonnine per la rilevazione della velocità di via Montorfano sono coperte da idonea assicurazione che all’occorrenza ne garantisce la sostituzione senza costi aggiuntivi per la collettività. Ricorda inoltre che eventuali danneggiamenti saranno perseguiti a norma di legge”.