Cade e sbatte la testa: paura questa mattina a Caslino d’Erba per un 67enne del paese. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e dall’auto medica ed è stato trasportato al Pronto soccorso.

Cade e sbatte la testa, paura in via Garibaldi

Era uscito di casa per andare a fare delle commissioni e, a seguito di un malore, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, sbattendo violentemente la testa. E’ successo intorno alle 9.30 a Caslino, in via Garibaldi. Sul posto si sono precipitate l’ambulanza della Sos Canzo e una auto medica. Dopo le prime cure sul posto il 67enne è stato trasportato al Pronto soccorso per accertamenti, in codice giallo.