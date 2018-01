Cade bicicletta, paura per un ragazzo di 36 anni.

Cade bicicletta, in Pronto soccorso un giovane

Ha perso l’equilibrio mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, cadendo rovinosamente a terra. L’incidente si è verificato questa mattina attorno alle 10.30 in via Valassina. Coinvolto un giovane di 36 anni

I soccorsi

E’ immediatamente scattato l’allarme. Sul posto è arrivata un’ambulanza in codice giallo. Il personale sanitario ha prestato le prime cure. Ha quindi trasportato il ferito al Pronto soccorso di Erba in codice verde per ulteriori accertamenti.