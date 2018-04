Bambino cade dalla bicicletta: paura per un bambino di 7 anni.

La caduta

Il piccolo, un bambino di 7 anni, è caduto stamattina dalla bicicletta a Suello, in via Stefanoni. Erano le 10.45 circa quando ha perso l’equilibrio e ha preso un brutto colpo dopo l’impatto con l’asfalto. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi.

Soccorsi in codice rosso

Sul posto, in via Stefanoni, sono arrivati due mezzi di soccorso: un’ambulanza della Croce Rossa da Lecco e un’automedica. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi ma fortunatamente per le condizioni del bambino di 7 anni si sono rivelate meno gravi del previsto.