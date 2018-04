Coinvolto un uomo di 49 anni

A terra un ciclista

Poco dopo mezzogiorno un ciclista di 49 anni è caduto dalla sua bicicletta sulla strada Provinciale 41. L’uomo era sulla strada per il Ghisallo quando all’improvviso è finito a terra. Immediati i soccorsi.

In ospedale a Erba

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce rossa di Asso che poco più tardi ha trasportato il 49enne al Fatebenefratelli di Erba. Per lui l’arrivo in Pronto soccorso in codice giallo.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU