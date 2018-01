Finisce a terra durante la pedalata del sabato mattina. Ciclista investito a Inverigo: sul posto arriva un’ambulanza per soccorrerlo.

Poco prima delle 10 di questa mattina è stato investito un ciclista a Inverigo. La pedalata di un sabato mattina invernale finita male. L’uomo, 45 anni, si trovava lungo via Don Carlo Gnocchi quando è stato urtato da un veicolo. Non è chiara la dinamica, che dovrà essere ricostruita dai Carabinieri di Cantù intervenuti sul posto, ma fortunatamente il ciclista non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per soccorrerlo un’ambulanza della Croce bianca di Mariano comense. A chiamarla sono stati i gestori di un bar che hanno visto la scena.