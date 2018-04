Ciclista precipita in una scarpata al Pian Del Tivano. E’ successo questa mattina intorno alle 11.

Stava pedalando al Pian Del Tivano quando è accidentalmente precipitato in una scarpata. Grandissimo spavento per un ciclista di 66 anni che questa mattina aveva deciso di mettersi in sella alla sua bicicletta. Sul posto in codice rosso sono arrivate un’automedica e la Cri di Asso, insieme a loro anche i Vigili del fuoco per recuperare l’uomo. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

