Investito ciclista. E’ successo questo pomeriggio a Canzo.

Incidente a Canzo

Intorno alle 16.20 un ragazzo di 16 anni stava scendendo da piazza Verza quando è stato investito. L’auto, secondo una prima ricostruzione, usciva da una via privata e non avrebbe visto l’arrivo del giovane ciclista. Subito dopo l’impatto sono stati allertati i soccorsi. Sul posto la Sos e un’automedica. Presente anche la Polizia locale di Canzo per i rilievi.

Le condizioni del ferito

Dopo un primo grande spavento il 16enne sembrerebbe fuori pericolo. E’ stato trasportato in ospedale per accertamenti.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU