Ecco che cos’è successo nella notte tra il 11 e il 12 gennaio e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Soccorsi in Provincia

Evento violento, classificato come aggressione, a Cirimido in via Enrico Toti. Coinvolte due persone, tra cui due persone di 32 anni. Sul posto la Croce Azzurra di Cadorago. Alle 4 invece, evento violento ad Albavilla. Coinvolta una donna di 53 anni che è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Erba.

Altri interventi

Alle 21.30, ferita a Lomazzo per un uomo di 31 anni. E’ stato trasportato in codice giallo al Sant’Anna. A Como invece, intorno alle 21.40 un medico acuto per un giovane di 27 anni. E’ finito all’ospedale Valduce in codice verde. Intorno alle 4 un infortunio all’interno di un impianto lavorativo, coinvolto un uomo di 37 anni. La Sos di Appiano ha portato il ferito all’ospedale Sant’Anna.