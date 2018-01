Ferito motosega uomo trasportato in ospedale.

Ferito motosega, portato in elicottero al Sant’Anna

Paura questo pomeriggio a Magreglio. Un uomo di 45 anni si è procurato una profonda ferita mentre stava tagliando degli alberi utilizzando una motosega.

I soccorsi

Il fatto si è verificato poco dopo le 16 in via Castagneti. Per soccorrere il ferito sono stati allertati il soccorso alpino e i Vigili del Fuoco, accanto all’ambulanza della Croce Rossa di Asso e all’elisoccorso. Il ferito è stato infatti trasportato in elicottero, in codice giallo, al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.