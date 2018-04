Incidente nel pomeriggio di oggi a Rogeno, in via Salvo d’Acquisto, dove un’auto è finita fuori strada all’altezza del civico 39. L’auto sulla quale viaggiavano un 41enne e una 85enne è finita contro un muretto.

Fuori strada con l’auto, i soccorsi

L’incidente pochi minuti prima delle 16.30 in via Salvo d’Acquisto. Allertati immediatamente i soccorsi e a Rogeno si sono precipitate un’ambulanza della Croce Verde Bosisio e una auto medica in codice rosso, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale. Fortunatamente però, una volta sul posto, le condizioni dei due coinvolti non sembravano gravi. Per l’uomo di 41 anni, alla guida dell’auto, non è stato necessario il ricovero. La donna di 85 è stata invece trasportata in codice giallo al Pronto soccorso di Erba per accertamenti.