Senago piange Diego Currò, 18 anni, studente di un liceo milanese, ucciso a 18 anni dalla meningite C lo scorso 18 aprile. A riportarlo è Settegiorni.it

L’addio a Diego ucciso dalla meningite

Diego è mancato il 18 aprile, subito è scattata la profilassi tra familiari e compagni di scuola del Lagrange di Milano. “Il 20 aprile si è tenuta una riunione molto partecipata nell’Istituto scolastico con i genitori a cui è seguita la profilassi antibiotica per i contatti stretti, sia alunni (n. 71) che personale scolastico (n. 45)”, spiega in una nota Ats.

La Regione offre vaccini

Come già accaduto per altri casi che hanno coinvolto istituti scolastici, su indicazione dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, si offrirà la vaccinazione ai ragazzi che non hanno ancora ricevuto il vaccino meningococco ACWY (la popolazione target è di circa 1500 soggetti), previsto in età adolescenziale, attraverso percorsi agevolati che saranno comunicati nei prossimi giorni.