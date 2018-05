Grave malore per un uomo questa mattina, poco prima delle 9, in piazza Prepositura a Erba. Soccorsi sul posto in codice rosso.

Grave malore, grave un uomo

Il grave malore che ha colpito un uomo questa mattina in piazza prepositurale a Erba ha fatto precipitare sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e l’auto medica. L’uomo, le cui generalità non sono state rese note, è stato soccorso sul posto e trasportato in codice rosso al Pronto soccorso a Erba. Le sue condizioni sembrerebbero molto gravi.