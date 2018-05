Guida pericolosa a Cantù: una donna provoca un incidente e poi fugge. La Polizia locale però l’ha rintracciata…

Guida pericolosa: ha imboccato una rotatoria in contromano

Intorno alle 12.30 di oggi, sabato 5 maggio, una pattuglia della Polizia locale di Cantù è stata chiamata a intervenire in via Tirso alla rotatoria con via Giovanni XXII. Si era infatti appena verificato un incidente e chi l’aveva provocato si era data alla fuga. Sul luogo dell’incidente però gli agenti hanno trovato la targa anteriore del veicolo che si era dato alla fuga e hanno rintracciato la proprietaria. Si trattava di una donna canturina quarantacinquenne già nota al comando di via Vittorio Veneto.

In posto gli agenti hanno raccolto alcune testimonianze dalle quali è stato possibile ricostruire una dinamica dell’incidente incredibilmente pericolosa. Il conducente del veicolo che si è allontanato, una Fiat panda, infatti dopo essere entrato in contromano, forse per evitare i veicoli in incolonnamento dato l’orario, nel distributore posto al confine tra Cantù e Cucciago, ne usciva a forte velocità percorrendo nell’opposto senso di marcia la rotatoria presente. A quel punto è andata a schiantarsi contro un altro veicolo che, incolpevolmente, stava impegnando regolarmente la corsia. Senza battere ciglio la donna si è poi allontanata verso Cucciago.

Gli agenti l’hanno fermata

Scoperta l’identità della proprietaria del veicolo, gli agenti si sono recati all’indirizzo di residenza. L’hanno quindi sorpresa intenta a richiudere il box di proprietà al cui interno era parcheggiata un’auto che per modello, marca, colore e danni riportati era compatibile con quella descritta dai cittadini che avevano assistito all’incidente.

Dopo un primo momento in cui cercava di negare l’accaduto la cittadina ammetteva parzialmente le proprie responsabilità, mostrando al contempo un comportamento poco equilibrato. Era soggetta a sbalzi di umore e difficoltà di articolazione lessicale. Sottoposta all’alcool test dava esito negativo, ma si rifiutava di sottoporsi allo screening per l’accertamento di assunzione di sostanze stupefacenti. Ha infatti ammesso di fronte alle forze dell’ordine di essere assuntrice abituale di cocaina.

Le sanzioni

A quel punto gli agenti del comando di Polizia locale di Cantù hanno provveduto al ritiro della patente di guida della donna e le hanno sequestrato il veicolo, trasportandolo presso la depositeria giudiziaria di Como. La donna è stata deferita all’autorità giudiziaria e dovrà rispondere del rifiuto dell’accertamento per la verifica dello stato di alterazione psicofisica e dell’incidente provocato, fortunatamente senza feriti.

