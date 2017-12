Imbarcazione a fuoco in un deposito a Novedrate.

L’incendio in via Mariano

Una piccola imbarcazione ha preso fuoco oggi, lunedì 18 dicembre, poco dopo le 15.30. Si trovava in deposito in via Mariano a Novedrate. Per cause ancora non chiare, le fiamme sono divampate all’improvviso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cantù e di Como con tre mezzi.

Quaranta minuti per domare le fiamme

Ci sono voluto circa 40 minuti per domare le fiamme all’interno del deposito di Novedrate. In via Mariano è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale per effettuare i rilievi. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito.