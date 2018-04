Nel pomeriggio è scoppiato un incendio a Lipomo.

Incendio a Lipomo

Le fiamme sono divampate in via Valbasca. A prendere fuoco è stata una baracca adiacente ad un fabbricato. Subito sono intervenuti i Vigili del fuoco, ancora al lavoro con tre squadre. In questo momento l’intervento di soccorso è in fase di completamento.

