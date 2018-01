Incendio ad Albavilla nel tardo pomeriggio di oggi. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17.20 in via Porro, al civico 18, per tanto fumo da una canna fumaria.

Incendio ad Albavilla, fumo dal tetto

Tanto spavento ma per fortuna danni limitati per l’accaduto. Sul posto, proprio di fronte all’istituto Kennedy di Albavilla, si sono portate tre squadre dei Vigili del fuoco e i Carabinieri.