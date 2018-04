Ecco che cos’è successo nella notte tra il 22 e il 23 marzo e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Montorfano

Poco dopo mezzanotte, un’auto è uscita fuori strada in via Como. Coinvolti tre ragazzi di 16, 17 e 20 anni e una ragazza di 17 anni. Sul posto la Cri che è rientrata in codice giallo portando i feriti a Erba. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Altri interventi

Malore per un uomo di 45 anni a Como. Sul posto la Cri di Como e l’automedica. E’ stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo.

