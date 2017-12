Ecco che cos’è successo nella notte tra il 19 e il 20 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente Albavilla

A scontrarsi sono state due auto, ieri, poco dopo le 21, in via Prealpi. Coinvolte nello scontro ben tre persone, due uomini di 41 e 54 anni e una donna di 41. Sul posto l’automedica di Como e l’ambulanza che arrivata al Sant’Anna in codice giallo.

Altri interventi

Ci sono stati anche quattro malori nel comasco. Due a Como, uno a Carugo e un altro a Grandate. A far preoccupare è stata la chiamata dei soccorsi a Grandate. Protagonista una bambina di 11 anni. La Cri l’ha accompagnata in ospedale in codice giallo. Rientro in verde invece per tutti gli altri interventi.