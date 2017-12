Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 dicembre, a Merone in via Cavour. A rimanere ferito, seppur fortunatamente in maniera lieve, un bambino di 8 anni del paese.

Incidente bambino soccorso in via Cavour

L’incidente che ha visto coinvolto il bambino di 8 anni si è verificato intorno alle 14.30 in via Cavour. Stando a quanto è stato possibile apprendere il minorenne era a bordo della sua bicicletta quando, per un problema al freno, è finito contro un muretto. Immediata la chiamata ai soccorsi e sul posto sono giunte un’ambulanza della Sos di Lurago d’Erba, l’auto medica e i Carabinieri di Lurago. Dopo le prime cure sul posto il bambino, raggiunto nel frattempo dal genitore, è stato trasportato al Pronto soccorso in codice verde per accertamenti. Per fortuna non ha riportato gravi traumi dall’incidente.