Incidente Garbagnate Monastero. Coinvolti due 18enni e un uomo di 67 anni.

La dinamica

L’impatto è avvenuto intorno alle 16.30 sulla via Provinciale all’altezza del civico 46. A scontarsi in un frontale sono state due auto, una Fiat Panda e un’Opel Corsa. Alla guida della Opel c’era un giovane 18enne neopatentato che arrivava da Bevera. Sulla Fiat invece il 67enne che stava andando in direzione Bevera. Sul posto la Cri e l’automedica, inizialmente allertati in codice rosso, e i Vigili del fuoco di Lecco.

Le condizioni dei feriti

L’uomo di 67 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. Codice verde invece per i due giovani. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.