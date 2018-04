Intorno alle 12.30 di oggi, giovedì 26 aprile, c’è stato un incidente in Svizzera, a Bissone.

Incidente in Svizzera

Un 61enne scooterista italiano domiciliato nel Mendrisiotto viaggiava in via Campione in direzione degli svincoli autostradali. Secondo una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di Polizia dovrà stabilire, è andato a collidere contro un’auto. A bordo una 47enne cittadina italiana domiciliata nel Luganese che circolava in direzione di Campione e stava svoltando a sinistra in un posteggio privato.

Il ferito è gravo

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, agenti della Polizia comunale di Mendrisio e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Il 61enne ha riportato gravi ferite. Sarebbe in pericolo di vita.

