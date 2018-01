Incidente Lasnigo di ieri sera: ecco i coinvolti.

Cinque persone

Sono cinque le persone che ieri sera, intorno alle 22, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a Lasnigo. Quattro di loro sono state trasportate all’ospedale Sant’Anna di Como. Si tratterebbe di Laura Cermenati, del 1959, Clara Cermenati, del 1958, Roberto Carlesi, del 1953 e Giuliano Maspes, del 1940. Un’altra persona, invece, è stata trasportata al Fatebenefratelli di Erba: Mariangela Paredi del 1937. Il più grave, che sarebbe stato ricoverato in codice rosso, sarebbe Giuliano Maspes, trasportato successivamente a Bergamo per un grave ematoma alla testa.

La dinamica dello schianto

E’ ancora in fase di ricostruzione l’esatta dinamica di quanto accaduto, anche se sembra che alla base dell’incidente ci sia stato un malore del conducente. Sul posto i Carabinieri di Como, che hanno effettuato i rilievi di rito.